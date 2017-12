Arrestata latitante da 4 anni, condannata a 2 anni e 4 mesi per traffico di droga

Due anni e quattro mesi di carcere per traffico internazionale di sostanze stupefacenti: questa la pena a carico di H.E., cittadina croata 42enne identificata dalla Polizia di Frontiera a Fernetti. Stava lasciando il territorio nazionale a bordo di un’autovettura con targa francese, condotta da un cittadino bosniaco e diretta in Slovenia.

Da accertamenti è emerso che H.E. era destinataria di un provvedimento di carcerazione emesso nel 2013 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Milano e, dopo la condanna, si era resa irreperibile. La cittadina comunitaria si trova ora nel carcere di via del Coroneo.