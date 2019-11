Arrestati due "passeur": anche un minore a bordo

Nell'ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio teso ad intensificare l’attività di prevenzione in ambito cittadino effettuato dai Carabinieri nella serata del 31 ottobre sino alle prime ore del 1 novembre, sono stati fermati, nei pressi di via Valerio, due cittadini pakistani.

I due, di 24 e 30 anni, si trovavano a bordo di un'auto a noleggio, e stavano trasportando due connazionali non in regola, uno dei quali minorenne. A seguito dei dovuti accertamenti, l'auto è stata sequestrata, mentre i "passeur" sono stati arrestati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.