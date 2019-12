Rivenditori di auto nel mirino della polizia in Istria, tre persone in manette

Tre rivenditori di automobili sarebbero finiti in manette rispettivamente a Buie, Parenzo e Zagabria questa mattina con l'accusa di presunta evasione fiscale. A riportare la notizia è La Voce del Popolo che chiarisce come i fatti siano riconducibili ad "una vasta operazione dell'Uffico anticorruzione e in collaborazione con la Polizia croata" sul suolo istriano.

A finire nel mirino degli investigatori sarebbero stati anche gli uffici della Pd Auto Marketing, (che ha una sede a Buie ndr) dove gli agenti dell'Uskok hanno effettuato diverse perquisizioni, "nonché nella casa di uno degli agenti di vendita della società". Al momento la Questura istriana non ha ancora fornito i dettagli dell'operazione. Secondo La Voce del Popolo sarebbero state arrestate "diverse persone tra Buie e Parenzo".