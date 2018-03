Arrestato a Fernetti latitante condannato a otto mesi

Arrestato ieri pomeriggio a Fernetti da una pattuglia del Settore Polizia di Frontiera di Trieste il 29enne cittadino romeno, I.M. le inziali, che si trova ora nel carcere di via del Coroneo.

Era ricercato dal 2014 per una condanna emessa a Milano e deve espiare la pena di otto mesi di reclusione per delitti contro la fede pubblica e per resistenza a pubblico ufficiale.

Viaggiava a bordo di un autobus romeno proveniente dalla Spagna e diretto in Romania; il mezzo è stato fermato per uno dei consueti controlli volti al contrasto alla criminalità transfrontaliera.