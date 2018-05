Divieto di dimora a Trieste ma sorpreso a rubare da Coin: arrestato dai Carabinieri

Nel pomeriggio di lunedì 7 maggio, durante le attività di controllo del territorio disposte dalla Compagnia Carabinieri di Trieste – via Hermet per contrastare la commissione di reati contro il patrimonio, i carabinieri del Nucleo Operativo hanno arrestato in flagranza R.S., cittadino rumeno 28enne, pluripregiudicato, per furto aggravato in un esercizio commerciale della città.

I militari, ricevuta la segnalazione di un uomo, presumibilmente straniero, che con fare sospetto si aggirava nel reparto “uomo” del punto vendita Coin di Corso Italia, fingendosi clienti del negozio, hanno notato il soggetto entrare, con alcuni capi di abbigliamento, all’interno del camerino, per poi uscirne pochi minuti dopo, lasciando velocemente il punto vendita ed allontanandosi per le vie del centro cittadino.

I carabinieri l’hanno quindi seguito e successivamente bloccato sulle rive dove, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di due camicie e una maglietta di marca, asportate poco prima proprio dagli scaffali della Coin e dalle quali aveva tolto i dispositivi antitaccheggio, danneggiando tutt’e tre i capi.

Il giovane, a seguito di ulteriori accertamenti, è risultato tra l’altro destinatario della misura cautelare del divieto di dimora nella Provincia di Trieste, emessa dalla locale A. G. a conclusione di indagini condotte, nel 2016, sempre dai militari del Nucleo Operativo della Compagnia di via Hermet.

Al termine degli adempimenti previsti i Carabinieri hanno dichiarato lo straniero in stato di arresto per il reato di furto aggravato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’hanno associato alla casa circondariale di Trieste.