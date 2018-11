Faccia a terra sull'asfalto, l'arresto in pieno giorno in viale XX Settembre (VIDEO)

ieri pomeriggio presumibilmente prima delle 17, un uomo è stato fermato da due agenti della Polizia Locale in viale XX Settembre, in quella che i triestini definiscono zona "alta". A pochi passi dal centro cittadino, in un'area molto frequentata da residenti - dalle immagini si capisce che la zona ripresa dovrebbe essere poco prima di piazza dei Volontari Giuliani - un "arresto" in pieno giorno effettuato dagli uomini agli ordini del Comandante Walter Milocchi.

La stazione di riferimento che ha effettuato l'arresto è quella di via Giulia, l'edificio dentro al Giardino Pubblico Muzio de' Tommasini. Nel video si notano gli agenti che immobilizzano un uomo e chiamano "rinforzi" via radio. Sempre nel video si notano alcuni passanti che stanno percorrendo il viale. Guardano e continuano a passeggiare.

I fatti

Da una prima indiscrezione e secondo una persona presente sul posto, sembra che la persona fermata fosse ubriaca. La pattuglia della Polizia Locale era impegnata nei consueti controlli del viale: alcuni passanti hanno segnalato un giovane di origine straniera che stava importunando delle persone in zona. L'intervento a quel punto ha evidenziato "l'evidente stato di ubriachezza del giovane". Alla richiesta dei documenti, l'uomo ha dato "in escandescenze aggredendo gli operatori e costringendoli all'arresto".