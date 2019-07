Arrestato "ladro seriale": in tre mesi sei furti in sei negozi

Nella mattinata di sabato 6 luglio, i Carabinieri della Tenenza di Muggia, hanno tratto in arresto F.M. 36enne triestino, su esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare restrittiva. Le contestazioni mosse dall‘A.G. fanno riferimento a sei furti aggravati, ai danni di altrettanti esercizi commerciali della città e fuori provincia, perpetrati tra il mese di gennaio e quello di marzo 2019. Risulta l’autore del furto all’Unieuro del centro commerciale Montedoro, dei supermercati “Conad” di via Morpurgo, dell“Ipercoop” delle Torri d’Europa, del negozio Bricofer di via Valmaura, nonché di un centro commerciale di Villesse, fatto quest’ultimo accertato dai Carabinieri di Gorizia che lo hanno, nella circostanza, arrestato in flagranza.

Furti "seriali"

Le modalità d’azione risultavano sempre le stesse, ossia quelle di spostare la merce da uno scaffale all’altro sino a quando l’articolo finiva all’interno di buste o zaini in suo possesso. Durante questa fase preparatoria, danneggiava o inibiva i sistemi antitaccheggio per assicurarsi la fuga. Un volta raggiunto l’esterno, la merce era caricata sulla sua autovettura. In attesa delle decisioni dell’Autorità giudiziaria triestina, il 36enne è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, con applicazione del braccialetto elettronico.