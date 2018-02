Arrestato latitante a Fernetti: era stato condannato per furto aggravato

Destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Milano nel novembre 2016, è stato arrestato ieri sera a Fernetti al rientro in Italia. Si tratta di un 55enne cittadino romeno, identificato alla guida di un’auto con targa romena dagli agenti del settore Polizia di frontiera. V.C., queste le iniziali dell’arrestato, non potrà più sottrarsi alla pena di sette mesi di reclusione per furto aggravato, reato commesso nel capoluogo lombardo. Al termine delle attività, a cui ha partecipato anche il personale militare del Reggimento Piemonte Cavalleria, il cittadino comunitario è stato trasferito nel carcere locale.