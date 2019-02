Arrestato latitante: alloggiava in un albergo in via Udine

Arrestato questa notte un latitante, che lo scorso ottobre era stato accusato di tentato furto aggravato in concorso dal Tribunale di Como. Si tratta di un cittadino italiano di 59 anni, nato a Foggia, che era alloggiato in una struttura ricettiva di via Udine. È intervenuta una squadra volante della Polizia di Stato, che lo ha identificato e accompagnato in questura, poi lo ha condotto al carcere del Coroneo per scontare otto mesi e dieci giorni di reclusione e pagare una multa di 260 euro.