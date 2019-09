Arrestato latitante: a suo carico un mandato di cattura internazionale

Arrestato ieri sera dalla Polizia un cittadino russo, A.A., cinquantenne e residente in Svizzera. A carico dell’uomo un provvedimento di arresto per fini estradizionali per conto di una Corte distrettuale russa in merito al reato di evasione fiscale su larga scala. Il russo si trovava in compagnia di un cittadino croato e i due sono stati identificati nel corso di attività di controllo nel centro cittadino da parte di un equipaggio della Squadra Volante della Questura.

Dopo le verifiche effettuate attraverso la banca dati Interpol, il cittadino russo è stato associato presso la locale Casa circondariale a disposizione del Presidente della Corte d’Appello di Trieste.