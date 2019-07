Ricercato da tre anni: latitante arrestato sul Carso

Era ricercato da tre anni e doveva scontare una pena di un anno per reati contro il patrimonio in FVG. Si tratta di M.C.L. 33enne rumeno, che è stato arrestato nella mattinata di domenica 7 luglio dai Carabinieri della Stazione di San Dorligo della Valle. A suo carico un ordine d’esecuzione per pena detentiva, emesso dalla Procura della Repubblica di Udine nel 2016.

Ricercato da quasi tre anni

Ricercato da quasi tre anni, il suddetto è stato fermato a bordo di un furgone con targa rumena dagli uomini dell’Arma al confine sloveno di Pese, durante un servizio di retrovalico per controllare i transiti di persone o per la ricerca di veicoli rubati. Al termine degli adempimenti i Militari lo hanno tratto in arresto e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, lo hanno tradotto presso la locale casa circondariale.