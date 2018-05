Arrestato spacciatore a Gorizia: aveva addosso 31 dosi di hashish (FOTO E VIDEO)

Aveva addosso 50 grammi di hashish ed è stato arrestato in flagrante dalla Polizia nei giardini pubblici di Gorizia. Si chiama Haider Ali, nato a Gujrat in Pakistan, il 5 settembre del 1988. Già conosciuto per alcuni trascorsi penali, il pakistano richiedente asilo è stato notato da una pattuglia in abiti civili mentre, parlava al telefono steso a terra sull’erba, vicino alla statua al Fante d’Italia in via Cadorna, proprio dietro ai giardini pubblici.

I poliziotti della sezione antidroga si sono avvicinarsi non visti e lo hanno controllato prima che potesse nascondere o gettare il contenuto del marsupio a tracolla. Sono state quindi trovate trentuno palline di hashish avvolte nel cellophane, assieme ad un pezzo di forma rettangolare della medesima sostanza, circa cinquanta grammi di droga in tutto.

Nessun dubbio che lo stupefacente fosse destinato al piccolo spaccio in quel luogo molto frequentato dagli extracomunitari e dai giovani locali, infatti in più circostanze la Polizia aveva già trovato la stessa sostanza stupefacente, sempre in piccole quantità.

L’intervento a sorpresa ha consentito di sequestrare le dosi già suddivise che, come accertato in altre circostanze, generalmente vengono nascoste dallo spacciatore in diversi luoghi del parco pubblico per rendere difficile l’attribuzione delle responsabilità penali.

