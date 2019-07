Minaccia di distruggere l'auto della ex: arrestato per stalking

Arrestato per reiterati atti persecutori dopo aver minacciato l'ex compagna anche tramite messaggi al padre e a un amico di lei. È successo nella notte: la Polizia di Stato ha eseguito l'arresto nei confronti di un triestino, A.T., di 48 anni. Nonostante il provvedimento di ammonimento del Questore notificatogli lo scorso 28 giugno, l’uomo, già noto alle forze dell’ordine prevalentemente per reati contro la persona, nel pomeriggio e nella serata di ieri ha continuato la sua condotta illecita nei confronti della donna. In particolare ha minacciato di distruggere la sua autovettura se non gli avesse concesso un ultimo appuntamento, e ha suonato ripetutamente il campanello del suo appartamento e l’ha tempestata di telefonate.

L'aggressione al padre

Il padre della donna, che nel frattempo aveva spostato dalla zona per precauzione il veicolo, è stato avvicinato dall’uomo, palesemente ubriaco, in via Giulia ed è stato evitato lo scontro fisico dapprima grazie ad alcuni passanti e poi grazie al personale di una Volante. Accompagnato in Questura, ricostruito l’episodio, dopo le formalità di rito, è stato associato presso la locale Casa circondariale.