Arrestati quattro giovani a San Giacomo, l'ombra del regolamento di conti tra "bande"

Una presunta lite tra due gruppi di giovani avvenuta in campo San Giacomo verso le 9 di ieri 27 maggio ha portato all’arresto di quattro ragazzi di origine kosovara con l'accusa di aggressione e lesioni. Dopo il concitato episodio – nel quale un giovane sarebbe rimasto "gravemente ferito" – la “banda” si è data alla fuga rifugiandosi all’interno di un appartamento di androna Colombo 9, poco distante dalla piazza del celebre rione. L’allarme è giunto quindi in Questura che, come si può vedere dal video dell’arresto, ha sguinzagliato alcuni equipaggi della Squadra Volante che hanno iniziato un lungo tira e molla con i quattro per farli uscire.

Sul posto anche i Vigili del fuoco

I giovani infatti si sono chiusi dentro e in prima battuta avrebbero rifiutato di “consegnarsi” alle forze dell’ordine tanto che si è reso necessario l’arrivo di una squadra dei Vigili del fuoco per scardinare la porta d’entrata. Durante la “trattativa”, gli agenti delle Volanti avrebbero inoltre sondato la possibilità di varcare la soglia della casa dove si erano rifugiati i quattro attraverso gli appartamenti vicini.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un'ora di resistenza

Dopo circa un’ora di resistenza, i giovani sono usciti dall’appartamento e, successivamente alla perquisizione, sono stati arrestati e fatti salire a bordo delle Volanti. Al termine dell’operazione, le persone che hanno assistito alla scena hanno fatto partire un breve applauso. Secondo alcune testimonianze provenienti dalla zona, nell’appartamento vivrebbero solamente due dei quattro giovani. “Gli altri non li abbiamo mai visti, ma è una situazione classica in cui c’è una sola persona che prende la casa in affitto a nome suo e poi subaffitta abusivamente. C’è sempre un viavai di gente e facce nuove” questa una delle voci raccolte da TriestePrima. Secondo i residenti infine, non sarebbe la prima volta che nel rione capitano episodi del genere. Gli inquilini dello stabile di androna Colombo starebbero infatti vagliando alcune forme di segnalazione per tutelarsi da simili scorribande.