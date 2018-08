Tentata rapina e resistenza: ubriaco arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri della Tenenza di Muggia hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino francese, marittimo imbarcato su di uno yacht ormeggiato presso il molo di Porto San Rocco, per rapina e resistenza a P.U.

L’uomo, verso le 3 di notte, in evidente stato di alterazione psico-fisica dovuta all’assunzione eccessiva di bevande alcoliche, ha cercato di impossessarsi della bicicletta di una donna che era posteggiata all’interno di Porto San Rocco. È stato però visto dalla proprietaria, che lo ha inseguito e fermato insieme ad una amica. A quel punto l’uomo, nel tentativo di divincolarsi e fuggire, ha reagito violentemente strattonando la donna, che ha riportato varie contusioni.

Neanche il secondo tentativo di fuga è però durato a lungo. L’uomo è stato infatti fermato poco dopo dal personale di vigilanza alla struttura turistica e dai militari dell’Arma nel frattempo giunti sul posto.

Il cittadino francese ha anche cercato di sottrarsi all’identificazione e all’arresto opponendo una ferma resistenza nei confronti dei Carabinieri.

È stato quindi bloccato e portato in caserma e, dopo le formalità di rito e su disposizione della Procura della Repubblica di Trieste, è stato associato al Coroneo, mentre la bicicletta è stata riconsegnata alla proprietaria.