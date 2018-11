Arresto cardiaco fatale: 58enne perde la vita a Padriciano

Un arresto cardiaco durante una battuta di caccia è costato la vita a un 58enne triestino con iniziali R.M. È accaduto in prossimità del sentiero 44A di Padriciano, l'uomo era insieme agli amici quando si è sentito male e si è accasciato nei pressi di una radura. Immediati i tentativi di rianimazione da parte dei compagni di caccia, guidati per telefono dai sanitari del NUE112, sono poi arrivati tempestivamente i sanitari, il Soccorso Alpino e Speleologico che hanno effettuato il massaggio cardiaco alternandosi per quasi un'ora, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare per rianimare l'uomo. I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico, dopo i rilievi del medico legale, hanno trasportato la salma con la barella fino agli automezzi. Sul posto anche una squadra della Polizia.