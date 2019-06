Arrestato giovane latitante a Fernetti

Eseguito un ordine di carcerazione ai danni di un cittadino rumeno. Ieri pomeriggio la Polizia di Stato ha dato esecuzione a un ordine di carcerazione ai danni di un cittadino rumeno, C.C., di 25 anni.. Una Volante del Commissariato di Duino Aurisina lo ha identificato a bordo di un’autovettura una volta entrato in Italia, nei pressi dell’ex valico di Fernetti.

A suo carico un provvedimento disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni di Napoli nel 2012 per espiare la pena di un anno e 15 giorni per ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Dopo le formalità di rito, è stato associato presso l’Istituto penale per i minorenni di Treviso in virtù di una legge del 2018. Essendo il ragazzo minore di 25 anni