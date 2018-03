Furto al Centro raccolta Acegas: uomo arrestato grazie alle telecamere

La Polizia di Stato di Trieste, il 17 c.m., a seguito di una richiesta di intervento per furto in atto presso il Centro Raccolta e Riciclaggio dell’ACEGAS APS di via Carbonara ha proceduto all’arresto in flagranza di una persona.

La richiesta di intervento è partita da personale addetto alla videosorveglianza della Metroservice che tramite videocamere aveva notato un uomo, che scavalcata la recinzione del sito si era introdotto negli uffici per poi riuscire scavalcando nuovamente la recinzione e allontanandosi lungo la via D’alviano.

Grazie alla descrizione del soggetto e del suo abbigliamento gli operatori della Volante intervenuti rintracciavano immediatamente l’individuo che veniva trovato in possesso delle apparecchiature elettroniche e altri oggetti sottratti poco prima. La persona in stato d’arresto veniva tradotto presso la locale Casa Circondariale.