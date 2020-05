Armato di coltello in piazza Goldoni: 66enne triestino denunciato (VIDEO)

Attimi di tensione oggi pomeriggio verso le 18 in un kebab di piazza Goldoni. Un uomo, come si vede dal video, si è fermato nei pressi del locale armato di coltello. Tutto è partito da un passante che ha segnalato alle forze dell'ordine la presenza di un uomo armato di un coltello. La Polizia, una volta giunta sul posto, ha identificato l'uomo, ovvero un triestino del '54, e dopo avergli chiesto di gettare a terra l'arma, l'hanno immobilizzato. Secondo la ricostruzione dei fatti, il 66enne, dopo un diverbio con una donna, le avrebbe teso il coltello per farsi uccidere. Una provocazione piuttosto teatrale che gli è costata una denuncia per possesso ingiustificato di armi e/o oggetti atti ad offendere ed oltraggio a pubblico ufficiale.