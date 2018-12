Tentano di rubare auto di lusso, "beccati" dalle telecamere

Questa notte i Carabinieri hanno arrestato una persona con l’accusa di tentato furto nella zona di via Flavia a Trieste. L’uomo era in compagnia di altre persone – fermate dai militari dell'Arma - e avrebbero tentato di introdursi all’interno della concessionaria Autostar di via Flavia. Il tentativo di furto è stato sventato dopo mezzanotte.

Il sistema di telesorveglianza

Il furto è andato a vuoto in virtù del sistema di telesorveglianza MD Systems che gestisce le immagini e le video analisi di tutto il gruppo Autostar. La sede dell’azienda è a Pagnacco (Udine). Da prime indiscrezioni in tutte le concessionarie e rivendite del gruppo tutti i 28 tentativi di furto degli ultimi tre anni sarebbero andati a vuoto, proprio grazie all’immediata segnalazione e al tempestivo intervento delle forze dell’ordine.

La notizia è in aggiornamento.