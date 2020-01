Artigiana scomparsa: i sommozzatori la cercano a Portopiccolo

Proseguono le ricerche di Marina Buttazzoni, l'artigiana friulana di cui non si hanno più tracce ormai da 11 giorni e oggi il Nucleo Sommozzatori dei Vigili del Fuoco sta proseguendo le ricerche nelle acque in prossimità di Portopiccolo. Gli ultimi segnali del suo cellulare portavano a Sistiana, motivo per cui le ricerche, nella giornata di ieri, si sono concentrate sul sentiero Rilke con il Soccorso Alpino e Speleologico e l'elicottero della Protezione Civile ma senza alcun esito, tanto che nel tardo pomeriggio sono state temporaneamente sospese.