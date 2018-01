Artigianato contro la precarietà: nasce Imagine Art & Bijoux, riparazioni e accessori personalizzati (FOTO)

Tempi duri per l'artigianato: le multinazionali, le nuove concorrenze low-cost e la crisi che porta sempre più persone a negarsi il piacere di un bell'oggetto su misura. Un elemento che esprima la personalità di chi lo possiede, ma non solo: qualcosa che inneschi una reazione sana e positiva nell'economia, e che permetta a un artigiano talentuoso di mettere in campo la propria arte, il proprio cuore, la propria esperienza. Eppure c'è chi non si piega al mercato spersonalizzante dei monopoli e si mette in gioco, forte delle sue competenze e del suo stile. Perché, in alcuni casi, disoccupazione e precarietà non sono necessariamente un destino da subire.

Così nasce Imagine Art & Bijoux (via Giulia 14/A a Trieste), modellato sulla concezione di shop-laboratorio, un connubio di servizi di sartoria, riparazioni in pelle e pellicce e soprattutto creazioni di borse e bijoux. Anna Russo, la titolare, con 30 anni di esperienza alle spalle nel campo della pelletteria e delle borse in pelle ed ecopelle, è una donna a cui piace considerarsi “diversamente giovane over 50”. Dopo gli ultimi anni passati fra contratti precari e collaborazioni, di rado retribuite, si ritrova a doversi reinventare nella veste di “piccola imprenditrice per necessità”.

Con un piccolo budget e senza nascondere paure e timori, Anna decide di puntare tutto sulla sua grande passione, e le piace pensare a Imagine Art & Bijoux come a «una dimostrazione di coraggio, con cui voglio trasmettere un messaggio e un incoraggiamento a tutte le persone della mia età che fanno quotidianamente i conti con la precarietà». La filosofia del reinventarsi viene riflessa anche ai servizi che Anna offre nel suo shop laboratorio. Viene infatti proposto al cliente una reinvenzione dei capi che non usa più: «Ad esempio - spiega l'imprenditrice - da una pelliccia o da un collo di pelliccia anche ecologica, creo una borsa completamente fatta a mano, nel rispetto delle tendenze del momento e soprattutto unica e a costi competitivi».

Trieste e’ una città che si sta aprendo a diversi tipi di concorrenza, innegabile quella cinese nell’ambito d ella sartoria e delle riparazioni: «Una competizione che non sento, vista la professionalità, lo stile e i prezzi concorrenziali che riservo ai miei clienti» specifica Anna, che per la progettazione e la creazione delle borse lascia ampio spazio al cliente nel rispetto dei gusti personali, ottenendo così un prodotto su misura e personalizzato. Imagine Art & Bijoux apre da martedì a sabato con orario 9-13 e 16-19:30.