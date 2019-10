Torna Barbacan Produce con 80 espositori tra artisti, designer e fotografi

Sabato 12 ottobre si ripete l’appuntamento con Barbacan Produce, il market dedicato a designer, artigiani ed artisti, questa volta nella versione Barcolana. Dalle 10.30 alle 18.30, in piazza Barbacan e dintorni si snoderà il percorso tra ben ottanta espositori provenienti da Trieste, nord Italia, Slovenia, Croazia ed Ungheria. Abbigliamento, gioielli contemporanei, ceramiche, stampe artistiche, fotografia sono i settori prevalenti.

Gli stand

La passeggiata a Barbacan Produce sorprende sempre e gli articoli da scoprire sono veramente tanti. Gli espositori sono selezionati con cura per dare al pubblico un’offerta di alto livello. Ma Barbacan Produce non è solo questo. Per tutti i bimbi l'appuntamento alle 11.00 sotto l'Arco di Riccardo si rinnova e questa volta ci sarà la lettura del libro Sissi al Castello di Miramare dell'autrice Costanza Grassi. Non mancherà uno spazio assegnato a Fotografia Zero Pixel, il festival fotografico ideato per dar voce e spazio alla fotografia chimica, nota anche come fotografia analogica.

Science + fiction

A fianco al loro stand ci sarà quello del Trieste Science+Fiction Festival, la principale manifestazione italiana, e tra le prime in Europa, dedicata ai mondi della fantascienza e del fantastico nelle produzioni di cinema, televisione e new media, che si svolgerà a Trieste dal 29 ottobre al 3 novembre 2019, negli spazi del Politeama Rossetti, Teatro Miela, Cinema Ariston, Mediateca e La Cappella Underground. Questa è un'edizione ricchissima, dove arte, design e cultura si mescolano per dare vita ad una grande giornata. Tutte le attività della zona saranno aperte e la scelta gastronomica e non solo è ampissima. Barbacan Produce è un evento coorganizzato dall’ associazione Barbacan Produce e il Comune di Trieste.