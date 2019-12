Terminati i lavori al tetto dell' "Artistica 81"

Terminati i lavori di impermeabilizzazione e manutenzione al tetto dell' ”Artistica 81” di via Vespucci, a San Giacomo grazie ai quali si permetterà la piena funzionalità e la praticabilità della struttura da parte degli atleti (600 iscritti, di cui 500 bambini) e di tutti i frequentatori. I lavori sono stati disposti dal Comune di Trieste e quindi eseguiti e completati in questi giorni dalle ditte incaricate, l'impresa Riccesi assegnataria dell'appalto e la subappaltante “Bi Zeta Iniziative edili”, per un importo complessivo di spesa di 43.000 Euro al netto dell'IVA.

Gli interventi

Nel dettaglio si è intervenuti sulla parte alta del tetto, in corrispondenza del vano scale, con rifacimento completo dell'impermeabilizzazione e coibentazione; sulla parte antistante la centrale termica (dove il tetto insiste sulla palestra piccola e dove, appunto, sono avvenute le maggiori infiltrazioni), con rifacimento dell'impermeabilizzazione, anche sugli ingressi delle condotte di areazione/riscaldamento che risultava deteriorata, così ottenendo l'eliminazione completa delle infiltrazioni; sulla parte del tetto basso, con ripristino degli imbocchi di scarico pluviali, qui per eliminare le infiltrazioni che si erano registrate anche nella palestra grande. Con l'occasione, sono state anche fissate le piastre sussistenti sulla parte della facciata prospiciente gli ingressi al posteggio interrato che risultavano cadenti, eliminando un potenziale ma incombente pericolo.

L'Assessore ai Lavori pubblici Elisa Lodi ha espresso un vivo compiacimento per la puntuale conclusione di questi lavori, resisi ancor più urgentemente necessari a seguito dei danni provocati da una recente forte ondata di maltempo: “È importante effettuare la manutenzione straordinaria in tutte le strutture sportive, conferendo pari dignità a tutti gli sport. Questi permettono ai bambini di crescere in un ambiente sano, sereno e portatore di valori positivi”.

“L'opera – ha ancora precisato l'Assessore Lodi – rientra in un lotto più ampio, di complessivi 500 mila Euro (”Accordo Quadro 17134”), per la “Sistemazione e adeguamento degli impianti sportivi anno 2018” in corso di esecuzione, riguardante diverse altre strutture sportive cittadine, dal campo di San Luigi alla piscina di Altura, a testimonianza di come il Comune di Trieste dia la massima importanza e una costante attenzione alle condizioni di efficienza, sicurezza, rispetto delle normative e congruità ai canoni sportivi di tutti gli impianti del territorio comunale, di ogni disciplina e livello categoriale, anche di quegli sport cosiddetti “minori” ma che per l'Amministrazione in carica hanno tutti pari dignità, rappresentando un patrimonio prezioso, anche dal punto di vista della vita sociale e dell'educazione delle giovani generazioni”.

“Si tratta di una palestra importante dove d’estate si allena la nazionale - ha aggiunto l'Assessore alla Valorizzazione Immobiliare Lorenzo Giorgi - , ma è anche una struttura che accoglie bambini e anziani. che merita e richiede a questo punto non solo le pur necessarie manutenzioni che il Comune mette in opera costantemente, e in via straordinaria, prontamente, quando si determina – come in quest'ultimo caso – un'urgenza, ma anche richiama l'opportunità di un ampliamento degli spazi disponibili. Si deve pensare in tal senso alla costruzione di almeno una nuova palestra che potrebbe venir realizzata sul vicino terreno di proprietà comunale che guarda verso la via Frausin. Una nuova struttura che potrebbe anche essere al servizio dei vicini istituti scolastici “Duca d'Aosta” e scuole di lingua slovena della stessa via Frausin. Per la quale sarà ora necessario, accanto a quello del Comune, anche il supporto finanziario della Regione, peraltro già assicurato in recenti dichiarazioni. È importante capire – ha concluso Giorgi – che ogni euro investito in sport equivale a 2 euro risparmiati in sanità pubblica .”

Il presidente di Artistica 81 Fulvio Bronzi, infine, ha sottolineato come quella di via Vespucci sia, di fatto, una delle più belle strutture di questo tipo del territorio : “Da sempre siamo attenti alla cura dei particolari, non lasciando nulla all’incuria, per questo abbiamo conservato una struttura all’avanguardia e in ottime condizioni. Siamo una delle poche palestre ad avere una piscina di gommapiuma in cui far esercitare i piccoli atleti in sicurezza. Purtroppo gli spandimenti del tetto sono causati da problemi strutturali di fabbricazione e non dipendono da noi. Ringraziamo l’amministrazione comunale per la sensibilità dimostrata”.

Gallery