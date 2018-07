Abbattuto un pezzo di storia di Trieste

L'abbattimento di un edificio solitamente non fa notizia. Tuttavia ci sono alcune strutture che possiedono una storia particolare, le cui radici affondano ancora al tempo degli Asburgo. È la storia della batteria militare in via Alfonso Valerio, nei pressi del capolinea dell'autobus 17 (zona Università ndr) che in questi giorni ha concluso la sua esistenza dopo che la proprietà ha deciso per l'abbattimento.

La storia

La struttura era stata costruita dal Comando militare austriaco e aveva una funzione difensiva. Il cantiere è stato messo in piedi dall'impresa di costruzioni Macor del comune di Dolina. Il proprietario ha deciso di abbattere la casa e di ricostruire ex novo. All'apparenza una casa normale, molto grande e che anni fa era stata messa in vendita. In realtà un edificio la cui storia è stata, almeno per un periodo, importante. Le condizioni attuali erano ormai molto precarie. Una parte del muro di base è stato lasciato in piedi come ultimo testimone del XIX secolo in quella zona. Una struttura antica lascia spazio al nuovo.