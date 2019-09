Lavori, completate le asfaltature di Corso Italia e via Brigata Casale

Proseguono i lavori di asflatatura sul territorio comunale. Nella notte di oggi la ditta incaricata ha terminato i lavori di rifacimento della segnaletica di via Carducci mentre in Strada di Fiume è terminata l'attività di fresatura nei pressi del pronto soccorso. Sempre nella giornata di oggi, in via Brigata Casale i lavori sono in fase di completamento. L'elenco e l'aggiornamento dei lavori in corsi è stato pubblicato dall' Assessore Lodi.

Il Sindaco Dipiazza, nel corso della conferenza stampa legata al progetto di Sant'Antonio, ha dichiarato che oggi è prevista anche la consegna di Corso Italia.

Operai al lavoro per stendere i nuovi asfalti sulle strade di Riccione

„“





Seguici su Facebook: Potrebbe interessarti: http://www.riminitoday.it/cronaca/operai-al-lavoro-per-stendere-i-nuovi-asfalti-sulle-strade-di-riccione.html Seguici su Facebook: http://www.facebook.com/pages/RiminiToday/109419352490262

Gallery