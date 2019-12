Ispezione dei Nas in un asilo a Trieste, 2000 euro di sanzione per gravi carenze

A metà novembre di quest'anno, i Nas di Udine hanno comminato una sanzione di 2000 euro ad un asilo comunale di Trieste dove sono state riscontrate "carenze strutturali", "diverse infiltrazioni d’acqua" e il "distacco dell’intonaco dalle pareti". I militari, chiamati sul posto dopo "alcune segnalazioni da parte di genitori che avevano avanzato delle perplessità in merito alla struttura che si trova in centro città", hanno informato immediatamente l'Azienda Sanitaria del capoluogo regionale che ha impartito "le relative prescrizioni" per "l’immediato ripristino dello stato dei luoghi". Non è stato possibile ottenere il nome dell'asilo coinvolto nell'ispezione dei Nas.

"Sanare immediatamente la situazione"

I Carabinieri hanno quindi chiesto di "sanare immediatamente la situazione". L'intervento è stato effettuato dagli operai di una ditta chiamata subito sul posto. Sempre secondo i militari, le prescizioni sono state impartite "visto il grave pregiudizio per l’igiene e la salute dei bambini". Il "blitz" a Trieste rientra nel monitoraggio "nazionale finalizzato alla verifica dei servizi di ristorazione e delle imprese di catering assegnatari della gestione mense presso gli istituti scolastici".

I dati dell'operazione nazionale

In questo caso, come confermato dai Nas udinesi, "l'irregolarità, molto evidente, non era presente all'interno della mensa, bensì in altre aree dell'edificio". Entrati quinndi nell'edificio per controllare lo stato di salute della mensa, i militari dell'Arma hanno dato il la ad un controllo a 360 gradi per la struttura. In tutto il territorio nazionale, "l'esecuzione delle attività ispettive" ha portato ad evidenziare 198 irregolarità, 25 violazioni penali e ben 247 amministrative, arrivando alla cifra complessiva di 204 mila euro di sanzioni pecunarie.