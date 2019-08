Asilo di via Caboro, al via i lavori: investimento di oltre 600 mila euro

Sono stati inaugurati oggi i lavori di ristrutturazione completa della struttura educativa di via Caboro a Trieste. Nel corso della mattinata sono intervenuti il Sindaco Roberto Dipiazza e gli Assessori comunali ai Lavori Pubblici Elisa Lodi e alla Scuola e Educazione Angela Brandi.

"Tornerà a chiamarsi San Giusto l’asilo nido in via Caboro a Trieste, oggetto di una completa ristrutturazione - ha dichiarato il sindaco -. Grande attenzione per i nostri bambini che avranno una nuova struttura colorata, moderna e funzionale capace di seguire 60 bimbi e che impiegherà 23 addetti. L’investimento è di oltre 600 mila euro ed il nuovo asilo sarà operativo già dal prossimo anno. Anche a San Giovanni, con l’abbattimento dell’ex caserma, realizzeremo un altro nuovo asilo".