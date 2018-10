Sindacati Insiel a Callari: "Non ci facciamo offendere da uno arrivato l'altro ieri"

L'Assessore regionale Sebastiano Callari afferma che l'Insiel ha un ritardo tecnologico di 15 anni e i sindacati non ci stanno. "L'Assessore - afferma Alexander Vecchiet delle RSU dell'azienda regionale - dice che bisognerebbe esternalizzare e ulteriormente critica il nostro operato. All'interno della struttura abbiamo competenze e conoscenze e siamo in grado di fare tutti i lavori. La verità è che non vogliono investire su un'azienda pubblica".

Le dichiarazioni dell'Assessore Callari, secondo i sindacati "accendono" il caso Insiel. "Offende i lavoratori e non ci faremo massacrare da uno arrivato l'altro ieri". Secondo Vecchiet "stanno partendo dal presupposto che privato è bello e che quindi per fare un lavoro migliore dovrebbero portarla fuori, quindi esternalizzare. Le dichiarazioni sono estremamente gravi perché mettono a rischio il futuro lavorativo di tutti i dipendenti".

"Manca la governance"

Callari aveva affermato che "Insiel fa troppe cose e male. La sanità per esempio dovrebbe essere esternalizzata sul modello di molte regioni". Vecchiet controbatte e tira fuori le unghie. "Dice che la sanità va male dove in realtà rispetto a tante altre regioni siamo un po' più avanti. In questo momento manca la governance, insomma di dicano cosa vogliono e cosa dobbiamo fare".

"Se proprio vogliamo dirla tutta - ha concluso Vecchiet - il ritardo tecnologico di 15 anni di cui parla Callari coincide proprio con l'acquisizione di Insiel da parte della Regione FVG. Quindi che vada a dire certe cose alle giunte precedenti e non ai lavoratori".

Le RSU di Trieste, in maniera unitaria, hanno indetto oggi in via San Francesco 43 alle ore 13.00 un'assemblea pubblica "Vogliamo dare un'adeguata risposta alle considerazioni dell'Assessore".