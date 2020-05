Rc auto: a Trieste crollo record dei prezzi, ma risaliranno

Un calo vertiginoso sui prezzi delle RC auto: è la buona notizia rilevata dall'osservatorio di Facile.it agli inizi di questa fase 2, che coincide con il graduale ritorno alla normalità degli automobilisti di Trieste. Il calo rimane tuttavia il più basso tra le province del Fvg, e Trieste rimane ancora la più cara. La tariffa media rilevata nella provincia sta continuando a calare e dopo il -10,09% su base annua rilevato a marzo 2020, aprile ha fatto segnare un nuovo record, con un eloquente -14,28%, il più basso rilevato nella regione. A livello regionale la riduzione è stata superiore e pari al 18,49%. L’andamento provinciale Il calo dei prezzi evidenziato da Facile.it in Friuli-Venezia Giulia ad aprile 2020 è il quarto più importante rilevato a livello nazionale.

Anche se il calo di prezzo è stato importante, in aprile Trieste è risultata comunque la provincia del Fvg in cui un veicolo a quattro ruote costava di più: in media 369,30 euro, il 16% in più rispetto al valore regionale. Le tariffe potrebbero presto aumentare poiché con l’interruzione graduale della quarantena e i nuovi limiti imposti al trasporto pubblico, il numero delle auto in circolazione tornerà a crescere, e con esso quello dei sinistri.

A livello provinciale sono state rilevate riduzioni a doppia cifra in tutte le aree del Friuli-Venezia Giulia: calo record per la provincia di Udine (-21,31%), seguita da quella di Gorizia (-19,11%). Diminuzione inferiore alla media regionale, ma comunque superiore a quella nazionale (-15,04%), per la provincia di Pordenone (-16,05%).