"Assistenti civici": si cercano 60mila volontari per vigilare sugli assembramenti

Saranno 60mila in Italia gli 'assistenti civici' che vigileranno sul distanziamento sociale e saranno reclutati su base volontaria tra gli inoccupati che percepiscono il reddito di cittadinanza o altri ammortizzatori sociali. Questo è quanto annunciato dal ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Francesco Boccia e il presidente dell’associazione dei Comuni italiani Antonio Decaro. Secondo quanto si apprende il reclutamento dovrebbe avvenire su base volontaria e non dovrebbe dare diritto ad alcun compenso, almeno fino a quanto dichiarato finora. Gli assistenti saranno coordinati dalla protezione civile e dovrebbero essere in servizio fino al 31 luglio, quando scadrà lo stato di emergenza dichiarato dal governo.

Assistenti civici: cosa faranno

Il ministro ha detto che queste figure saranno in servizio per le "strade, nei parchi, fuori dalle chiese". Ma anche sulle spiagge, tra i banchi del mercato e nei luoghi della movida. Il loro compito sarà quello di "ricordare a chi ha meno memoria, ai ragazzi e non solo a loro, quali siano le regole della nostra convivenza", ma "svolgeranno anche altri lavori socialmente utili: per esempio potranno portare anche la spesa a casa a chi ne avesse necessità" .

Agli "assistenti civici" non sarà affidato alcun potere di polizia: lavoreranno "con gentilezza" e "con il sorriso", è stato detto, ma all’occorrenza potranno avvertire anche la Polizia locale per segnalare il mancato rispetto delle norme anti-Covid. I volontari indosseranno una pettorina blu e lavoreranno fino ad un massimo di 16 ore a settimana.

Il prefetto Valenti: "Utilità dipende da cosa potranno fare"

"Al momento non è chiaro il perimetro d'impiego di queste persone - ha dichiarato il prefetto di Trieste Valerio Valenti, raggiunto al telefono - Per il momento ci sono solo dichiarazioni di esponenti politici". Il prefetto sostiene comunque che in linea teorica considera "positivo ogni contributo a sostegno delle forze di Polizia nel controllo del territorio per il contenimento del contagio e mi auguro che queste figure possano aiutare sia i cittadini a capire ciò che possono e non possono fare, oltre a diventare sentinelle qualificate, posto che qualunque cittadino è sentinella di sè stesso e degli altri. Se gli obbiettivi sono questi il mio giudizio è positivo, attendiamo dati più certi". "Se è vero che saranno impiegati nell'ambito della movida ritengo possano essere molto utili - conclude -, così come a Barcola, una zona che ci interessa molto. Meno utile presidiare le spiagge regolamentate, dove è più facile sorvegliare i bagnanti e limitare gli ingressi".

M5s Fvg: "Molti si sono già offerti volontari"

D'accordo anche i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle Dal Zovo, Capozzella, Sergo e Ussai: "La Regione e i comuni si attivino al più presto. Nel documento che abbiamo prodotto come contributo per la Fase 2 abbiamo indicato proprio la necessità di individuare progetti utili alla comunità come previsto dalla legge che ha istituito il Reddito di cittadinanza e il lavoro sulle spiagge, ma anche nei mercati e negli spazi dedicati alla 'movida', può rientrare indubbiamente in questa fattispecie. Molte persone che percepiscono il Reddito si sono offerte volontarie in questi mesi di emergenza, adesso vanno agevolate a seguire percorsi individuati dalle amministrazioni".