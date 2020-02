Nasce un'associazione per segnalare i problemi di burocrazia sanitaria

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

L’Associazione “Salute & Sanità Trieste” (ASST) è stata fondata recentemente, il 21 Novembre 2019, ad opera di un gruppo di professionisti della Sanità e di cittadini, tutti accomunati dal desiderio di concorrere al miglior funzionamento della Sanità in generale, del Friuli Venezia Giulia e di Trieste in particolare. L’ intenzione è quella di svolgere attività di studio delle Organizzazioni sanitarie e di incoraggiare forme di discussione e interazione sui temi della Salute tra i cultori e con la cittadinanza. Il Presidente eletto dell’Associazione è Aureo Muzzi. L'Associazione non ha scopo di lucro, è democratica, indipendente, aconfessionale e apartitica A Trieste la situazione sanitaria e scientifica è di alto livello e rappresenta quindi un’opportunità per quanti desiderino approfondire le tematiche sociosanitarie. Nel nostro Sistema sanitario ci sono ancora molte aree grigie, come in tutti i migliori Sistemi sanitari del mondo. Spesso il cittadino ha difficoltà nell’accesso alle cure, anche per aspetti burocratici e amministrativi che non lo aiutano nel raggiungimento delle strutture di pertinenza. Nello svolgimento della propria attività l’Associazione si propone anche di affiancare i cittadini che si trovino in questo tipo di difficoltà, raccogliendo le loro segnalazioni per aiutarli, assieme alle Istituzioni sanitarie, ad usufruire delle prestazioni, come loro spetta. L’indirizzo email a cui il cittadino può segnalare una situazione è chiedi.asst@gmail.com. Potrà inoltre partecipare all’attività del gruppo Facebook “salute&sanità Trieste” https://www.facebook.com/groups/525918470923482/ che costituisce la sede privilegiata dove ci si confronti su idee, buone pratiche sociosanitarie, proposte e problemi in un virtuoso scambio di cultura ed esperienze tra centro e periferia e viceversa. Sono invitati a partecipare i cittadini e le Associazioni culturali e di volontariato che ne condividano i presupposti.