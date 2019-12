I sommelier del Fvg "aprono" ai triestini, il 15 dicembre la grande festa di Natale

I sommelier triestini dell’Associazione italiana sommelier del Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con il Circolo aziendale Fincantieri-Wärtsilä e la ProLoco di Duino-Aurisina hanno deciso di allargare ai loro concittadini la “Grande festa di Natale” in programma per domenica 15 dicembre 2019 a Trieste presso la Sala “Piccola Fenice” in via San Francesco 5.

Un’occasione unica per lo scambio di auguri che vedrà la delegazione AIS di Trieste proporre la degustazione di circa 300 vitigni di ben trenta aziende vitivinicole del territorio regionale. L’evento infatti non è riservato solo ai sommelier, bensì "aperto a tutti coloro che intendono avvicinarsi al meraviglioso e intrigante mondo del vino – spiega il delegato Roberto Filipaz -. A Trieste contiamo ben 300 soci attivi, in crescita e sempre più donne si avvicinano a questo settore. Il nostro obiettivo è quello di porci come riferimento culturale per i vini in un raggio di almeno 50 chilometri”.

L’appuntamento è quindi per domenica 15 dicembre dalle 17 alle 21 alla “Piccola Fenice” con l’AIS e le 30 cantine proposte. Il costo d’ingresso è di 15 euro.