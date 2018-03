Associazione Ornitologica Trieste: rinnovate le cariche sociali

Venerdì sera si è svolta l'assemblea dei soci dell'Associazione Ornitologica Trieste durante la quale sono state elette le nuove cariche sociali per il biennio 2018-2019. Riconfermato il Presidente Tiziano Pindozzi, così come il Vice Presidente Giacomo Cinque e il Segretario Fabrizio Biasiol.

Sono stati eletti come Consiglieri Ciro Balsamo, Stefano Battistella, Antonio Borrelli e Marco Bovino. Fanno parte dei Revisori dei Conti Rino Baldè, Mario Bilancia e Sergio Riosa.

Fondata nel 1965, negli ultimi trent'anni si sono succeduti vari presidenti alla guida di questa importante realtà triestina: Giorgio Coslovich, Gianni Coslovich, Stefano Battistella, Pier Paolo Martinis, Gilberto Novel, Maurizio Cocevari e, appunto, Tiziano Pindozzi.

L'Associazione Ornitologica Triestina è affiliata alla Federazione Ornicoltori Italiani, che ha come scopo promuovere lo studio, il miglioramento, lo sviluppo e la conservazione del patrimonio ornitologico. Si prefigge, inoltre, di propagandare l'amore e la conoscenza degli uccelli, il rispetto e la salvaguardia del loro habitat, così come, per il tramite dei suoi associati, desidera diffondere i sistemi del corretto allevamento degli uccelli sia a scopo ornamentale che espositivo, riproducendo, soprattutto in cattività, soggetti in via di estinzione.