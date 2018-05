1 Maggio, scende in piazza l'Associazione Trieste Pro Patria: interventi e dibattiti in piazza Sant'Antonio

Per il 1 Maggio, scende in piazza per il quinto anno consecutivo, l'Associazione Trieste Pro Patria. Come dichiarato dal Tgr Rai FVG, l'associazione si è trovata in piazza Sant'Antonio, dove, con una decina di persone presenti, sono stati affrontati i problemi legati all'economia nazionale, la lotta alla crescente povertà e il tema del recupero della Sovranità Nazionale.

Presenti sul posto anche le forze dell'ordine per evitare contatti con le manifestazioni sindacali del 1 Maggio.