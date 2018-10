Manifestazione via dell’Istria: assolto Marco Prelz

È stato assolto con formula piena il coordinatore di Stop Prima Trieste, Marco Prelz, denunciato in seguito alla manifestazione in via dell'Istria.

La manifestazione

L'evento, nato in tempi record, era stato organizzato nel 2016 da Prelz dopo aver appreso che una ragazza di 18 anni era stata aggredita da tre stranieri nei pressi della mensa in via dell'Istria.

Alla manifestazione vi hanno aderito circa 400 persone che, invece di disporsi in via Orsera, zona per cui Prelz aveva ottenuto il permesso, hanno occupato la zona antistante Villa Nazareth e la Caritas.

L'assoluzione

Dopo un lungo iter giudiziario, Prelz è stato assolto per aver tentato in tutti i modi di riportare i manifestanti nella zona assegnatagli. «Sono contentissimo- ha dichiarato il coordinatore - oggi si è concluso con assoluzione piena un iter giudiziario che mi ha visto imputato nel procedimento sulla manifestazione tenutasi in via dell’Istria da me organizzata in seguito ad un gravoso fatto di cronaca che vedeva una nostra concittadina vittima di aggressione".

"Lo spirito della manifestazione era quello di far capire alle varie comunità di accoglienza che sì, si possono aiutare queste persone ma mai usare violenza su donne e bambini. Riguardo a coloro che mi hanno denunciato, posso solo rispondere che giustizia è stata fatta verso un cittadino che ama la propria città e i propri cittadini".

"Ringrazio i miei sostenitori, mia moglie, coloro che hanno testimoniato a mio favore, in particolare il vicesindaco Polidori e il consigliere regionale della Lega Ghersinich. Un sentito ringraziamanto va soprattutto all’avvocato Claudio Giacomelli».

L'imputato è stato difeso dall'avv. Caludio Giacomelli che oltre a questo ruolo, ricopre anche la carica di consigliere regionale di Fratelli d'Italia