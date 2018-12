Teatro Verdi: nuove assunzioni a tempo indeterminato

Dopo esser stata autorizzata ad assumere a tempo indeterminato tre artisti del Coro, la Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste ha ricevuto l’autorizzazione dal Ministero per i beni e le attività culturali ad assumere, sempre a tempo indeterminato, due nuovi professori d’Orchestra. “Una notizia importante per il Teatro – afferma il Direttore generale Antonio Tasca, ricordando che le assunzioni di luglio 2018 erano state le prime dopo oltre dieci anni – che rappresenta un ulteriore riconoscimento del lavoro svolto dalla Fondazione nel segno dell’ottimizzazione dei costi, del miglioramento delle performance commerciali, del rafforzamento della situazione patrimoniale e dell’incremento del numero degli spettacoli”.

Si tratta di un risultato in linea con la scelta strategica – definita dalla Fondazione, nell’ambito del Piano di risanamento 2016-2018 presentato al Ministero a seguito della Legge “Bray” – di investire nelle risorse umane, senza esternalizzare alcuni servizi come invece avvenuto in altre Fondazioni Liriche; questa politica occupazionale ha dato e darà quindi maggiori e crescenti certezze ai dipendenti del Teatro Verdi, vero patrimonio di professionalità.