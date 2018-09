Fondazione Lucchetta: donati oltre 1200 euro dal Museo della Bora

Rino Lombardi, ideatore e padre del Museo della Bora, ha deciso di mettere all'asta di beneficenza le girandole, simboli della manifestazione BoraMata, e donare il ricavato di 1260 euro alla Fondazione Lucchetta, che dal 1994 opera a sostegno di bambini feriti o colpiti da malattie non curabili nei Paesi di origine.

Per l'occasione la presidente Daniela Lombardi ha fatto visita al Museo, il piccolo gioiello triestino che in pochi metri racconta infinite storie sul vento e sulla città.