Asugi potenzia il personale: nuove assunzioni a Trieste e Gorizia

L’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina è pronta ad assumere nuovo personale, implementare il personale necessario per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e stabilizzare il personale precario. Per quel che riguarda l'anno 2020, come riportato dall'agenzia Dire, sono richiesti: 64 infermieri (44 nell'isontino e 20 a Trieste), e a tempo determinato 36 operatori sociosanitari (21 nell'isontino, 15 a Trieste) e 5 amministrativi di categoria C.

Come dichiarato dal vicepresidente della Regione FVG, Riccardo Riccardi, si tratta di una manovra "necessaria a garantire le attività sanitarie e assistenziali nel particolare momento di emergenza epidemiologica connessa al virus COVID 19".