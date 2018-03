Asuits, al via la manovra per acquisire 21 infermieri e 15 operatori socio- sanitari

L'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste, ha dato il via ad una manovra per l’acquisizione di 21 infermieri e 15 operatori socio- sanitari, rispondendo così, tempestivamente e prioritariamente, alle necessità del “Complesso Operatorio” al fine di ridurre i tempi delle liste di attesa delle sedute operatorie.

Le assunzioni in questione avranno la durata di 18 mesi, tempo utile per permettere l’attuazione delle ordinarie procedure di acquisizione del personale a tempo indeterminato. Sono già in corso le chiamate da parte di ASUITs del personale infermieristico.