Acqua marrone a Cattinara, AsuiTs: «Conseguenza del trattamento antilegionella: avviati lavori per rifacimento tubazioni»

„«Negli ultimi mesi è stato effettuato il trattamento preventivo antilegionella che, iniettando biossido di cloro, ha avuto effetto di pulizia interna delle tubazioni. Poiché l'impianto idraulico ha ormai più di 40 anni, motivo per cui risulta urgente la ristrutturazione dell'ospedale, le tubazioni hanno rilasciato residui ferrugginosi causando la colorazione dell'acqua calda».

«Non potendo attendere la ristrutturazione - prosegue l'AsuiTs - sulla torre chirurgica e nemmeno dei 5 piani bassi della torre medica, si è deciso di provvedere subito al rifacimento delle tubazioni di risalita delle torri e, successivamente, si valuterà l’eventuale necessità di realizzare nuovamente l’impianto di distribuzione che porta l’acqua ai vari punti di erogazione. Tali interventi dureranno circa 4 mesi.

«È stata inoltre aumentata la dotazione di bottigliette di acqua per uso alimentare alle persone ricoverate ed al personale. Sono già state programmate in giornata - conclude l'Azienda Sanitaria - ulteriori analisi delle acque presenti nell'impianto, in aggiunta alle analisi periodiche già effettuate, e sono in fase di valutazione altri interventi immediati per dare tempestiva risposta al problema».

