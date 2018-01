AsuiTs ringrazia l'Associazione Amici del Cuore: fornito uno smartphone in comodato d'uso

L’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste ringrazia l’Associazione Amici del Cuore per il continuo supporto e per aver fornito in comodato d’uso uno smartphone al Servizio di Comunicazione, relazioni esterne aziendali e ufficio stampa.

L’Associazione Amici del Cuore è costantemente presente sul territorio nel tentativo di migliorare la salute pubblica, non solo nel campo della cardiologia, anche grazie ai soci e ai sostenitori che inviano i loro contributi.

Dal 2015 sono stati donati all’Azienda Sanitaria un ecografo per la Struttura Complessa Chirurgia Vascolare, un sistema di iniezione di mezzo di contrasto per la nuova Sala di Emodinamica e Cardioangiografia della Cardiologia, un ecocardiografo e un Sistema completo per mininvasiva per la Struttura Complessa Cardiochirurgia.

Al Centro Cardiovascolare è stato fornito di un misuratore di pressione brachiale e di gusci e cavi nuovi per i registratori holter già in dotazione, ormai consumati dall’uso. Sono stati offerti inoltre ulteriori contributi destinati alla formazione del personale.

L’Associazione Amici del cuore realizza inoltre, dal 1985, corsi Blsd per il trattamento dell’arresto cardiaco, frequentati fino ad oggi da più di seimila partecipanti.