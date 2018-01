Ater: presentate 4140 domande per 540 alloggi, graduatorie a fine febbraio

Sono state 4140 le domande pervenute all'Ater per il nuovo bando pubblicato a giugno e chiuso ieri pomeriggio. Lo dichiara Telequattro in un servizio: si tratta di una domanda otto volte superiore all'offerta nei sei comuni della provincia di Trieste, dove risultano disponibili 540 alloggi (140 nuovi e 400 di risulta). Le domande, tuttavia, sono leggermente inferiori al precedente bando del 2013 (4500 unità circa).

Antonio Ius, direttore generale Ater, dichiara che la commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi (presieduta da un magistrato) sta esaminando queste domande e l'obbiettivo è di pubblicare per metà-fine febbraio le graduatorie provvisorie, quelle nuove e definitive (una per ogni comune) entro fine aprile.

Si torna a parlare inoltre di maxi rincari per 525 famiglie (su 10.800 assegnatari), che non hanno ancora presentato il loro modello Isee. Questi potranno vedersi aumentare la retta del 130 %. Il direttore Ius incoraggia quindi a rispettare la normativa, ricordando inoltre che il piano finanziario 2018-2019 prevede canoni a carico dell'utenza mediamente su base mensile pari a circa 130 euro.

Questione molto dibattuta quella del conteggio patrimoniale dell'Isee, in cui rientrano anche i depositi in banca e i risparmi, e non è prevista alcuna scappatoia ma, come specifica ancora Ius, la regola vale per tutti i settori della pubblica amministrazione, degli interventi sociali, di qualsiasi formula agevolativa, diritto allo studio e assistenza. Si ricorda inoltre che per rimediare a una falla dell'Isee, che risultava troppo onerosa per i single, è previsto lo sconto (applicato grazie al contributo della Regione sin dal 2017) del 25% per la fascia sino ai 10mila euro, e del 10% per la fascia dai 10 ai 20mila.