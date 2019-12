Atti osceni in luogo pubblico in corso Saba: nei guai 58enne

Espleta le sue funzioni fisiologiche in pieno pomeriggio in corso Saba, davanti ad alcuni negozi, a molte persone e a diversi bambini, poi viene fermato dalla Polizia. È successo ieri, 5 dicembre, protagonista un cittadino italiano di 58 anni, che ha anche resistito al pubblico ufficiale e per questo è stato denunciato. Dopo aver espletato la funzione, l’uomo si è allontanato e a fatica gli operatori della Squadra Volante, già presenti in zona nell’ambito di una serie di controlli, sono riusciti a bloccarlo e a identificarlo. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato deferito alla locale Procura della Repubblica. Si tratta di un altro episodio di degrado in una zona che, di recente, ha fatto parlare di sé per alcuni fatti di cronaca e nella quale si è appena formato un comitato di quartiere per far fronte alla situazione.