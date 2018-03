Atti vandalici a Servola: danneggiate auto, scooter e cassonetti

Un vero e proprio raid vandalico quello avvenuto nel corso della notte tra sabato 24 e domenica 25 marzo a Servola. In prossimità di via del Carpineto, circa otto auto e altrettanti scooter sono stati danneggiati insieme ad alcuni bidoni dell'immondizia rovesciati e altri vasi rotti. Un risveglio choc per i proprietari dei mezzi parcheggiati.

Fortunatamente però il tempestivo intervento dei Carabinieri del Comando provinciale di via dell'Istria ha permesso di individuare il responsabile: i militari infatti confermano di avere una chiara idea dell'accaduto, senza tuttavia fornire ulteriori dettagli.