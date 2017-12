Attivo l'Eliporto Fvg: protagonista nell'elisoccorso l’"ambulanza volante" H145 (FOTO)

Da oggi, venerdì 22 dicembre è operativo l'Eliporto Friuli Venezia Giulia, base Hems, nel comprensorio dell’Aeronautica militare di Campoformido. Realizzato da Asui Udine in collaborazione di Elifriulia, l'eliporto è già attivo dall’11 dicembre scorso. L’operatore aereo nell’ambito dell’appalto per il servizio di elisoccorso, dalla sua attivazione nel 1992 a oggi, è Elifriulia, la società di servizi elicotteristici con sede a Ronchi dei Legionari e basi a Tolmezzo, Cortina, Roma e Courmayeur, avente una pluridecennale esperienza nelle attività di soccorso mediante l’impiego di elicotteri, compreso il trasporto di organi per trapianti.

Questa fede è la prima base Hems autorizzata in Italia conformemente al nuovo regolamento Enac, e la seconda come Eliporto. Per la prima volta in assoluto un’Azienda sanitaria stipula un accordo con l’Aeronautica militare, che ha permesso di realizzare la base nel comprensorio aeroportuale.

A questo si aggiunge l’operatività notturna: le certificazioni, infatti, sono già state ottenute e i piloti sono pienamente qualificati. Protagonista delle operazioni di soccorso, l’elicottero H145, prodotto da Airbus, punto di riferimento tecnologico nell’ambito HEMS. L’H145, infatti, è un concentrato di elettronica equipaggiato con un kit sanitario completo di barella, defibrillatore, ossigeno e altre dotazioni sanitarie, tanto da essere considerato una vera ambulanza volante. Il verricello, il gancio baricentrico e una lunga serie di ulteriori tecnologie ed equipaggiamenti lo rendono infatti particolarmente adatto alle missioni di elisoccorso.

«Siamo orgogliosi che la Regione abbia iniziato quella che a tutti gli effetti definirei una nuova fase del servizio di elisoccorso in Friuli Venezia Giulia – dichiara Lorenzo Braida, responsabile marketing di Elifriulia - che consentirà indubbiamente di implementare notevolmente l’efficienza, la copertura e la completezza del servizio».

«Siamo orgogliosi di essere parte attiva e propositiva in questo progetto regionale – commenta Federica Dal Cin, AD di Elifriulia, imprenditrice recentemente premiata da Confindustria per essersi distinta nel suo settore di attività – la base di Campoformido è uno dei punti strategici della rete di approdo realizzata in Regione per garantire un servizio efficiente alla comunità, per il bene più alto, la salvaguardia della vita umana».