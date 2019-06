Attivo il numero gratuito per segnalare animali abbandonati o feriti

Durante i mesi estivi, in Italia vengono abbandonati oltre 60.000 animali domestici. Un numero molto elevato, che denota una piaga culturale oltre che sociale.

Per contrastare e mitigare questo fenomeno, oltre che il maltrattamento degli animali, Hill’s Pet Nutrition Italia - azienda che da oltre 75 anni si dedica alla nutrizione degli animali domestici, garantendo la massima qualità degli ingredienti e l'equilibrio ottimale delle sostanze nutritive - e Amici di casa Coop - l’insegna dei nuovi negozi specializzati creati da Coop Alleanza 3.0 e dedicati interamente alla vendita di prodotti per animali domestici - hanno scelto di aderire alla campagna denominata #SalvaUnAmico, iniziativa promossa dal 2012 da Emergenza24, il più grande network europeo della comunicazione di emergenza nei social.

Grazie a questa partnership, dal 13 giugno al 30 settembre sarà possibile inviare segnalazioni di animali abbandonati o in difficoltà, informazioni sul pronto soccorso veterinario più vicino, servizio particolarmente utile per chi va in vacanza con i propri animali da compagnia o d’affezione, via Whatsapp o SMS, al numero 392 5220090.

Il numero 392 5220090 sarà monitorato giorno e notte dagli operatori di Emergenza24 che sono in costante contatto con volontari, associazioni, veterinari e autorità competenti per il soccorso e salvataggio degli animali. Grazie all’attivazione di questo servizio tutti i cittadini potranno segnalare la presenza di animali in imminente pericolo, vaganti sulla strada, lasciati chiusi in auto sotto il sole o in altre situazioni a rischio; in aggiunta, anche i canali social dell’iniziativa verranno utilizzati come strumento per fornire una risposta a seguito di una segnalazione.

#SalvaUnAmico è, infatti, su Twitter (@salvaunamico), su Facebook.com/salvaunamico e sul sito www.salvaunamico.it dove sono disponibili ulteriori informazioni.

Hill’s e Coop Alleanza 3.0, assieme ad Amici di casa Coop, hanno a cuore il benessere di tutti gli amici a quattro zampe e con questa iniziativa vogliono offrire un aiuto concreto agli animali abbandonati e mettere a disposizione di tutti uno strumento efficace per la segnalazione di situazioni di emergenza.

Emergenza24

Emergenza24 è la più grande community europea che attraverso i social network e una piattaforma dedicata, raccoglie, valuta, analizza e distribuisce informazioni in situazioni di emergenza. È dal 2012 il punto di riferimento nazionale per giornali, agenzie di stampa, politici, decisori, gruppi e associazioni di protezione civile, enti locali e risk manager nella comunicazione in emergenza. Sui social network come @emergenza24 e su web www.emergenza24.org.