Attrezzi da scasso in borsa: 58enne denunciata

Girava con fare spostetto in via Giulia nella notte, ma non è passata inosservata agli occhi attenti degli agenti di Polizia. La donna, cittadina italiana N.E. nata in Bosnia nel 1961 e residente a Milano, è stata quindi fermata dagli operatori per essere identificata.

Nel corso della perquisizione, sono stati trovati nella sua borsa un martello, una chiave inglese, quattro cacciavite, un paio di guanti e due luci. È stata denunciata per il possesso ingiustificato di tutti questi arnesi che sono stati sequestrati.

La 58enne è già nota alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio.