Il "teatro dimenticato" della Questura verso la rinascita

Una sorta di "dependance" del Rossetti, che potrebbe nuovamente diventare una sala da concerti, spettacoli e musica. Si tratta dell'auditorium di via Tor Bandena, nello stesso edificio della Questura, una risorsa al momento abbandonata e già sede del teatro stabile del FVG fino agli anni 80. Come riporta il TGR FVG, la struttura potrebbe essere riqualificata come proposto da una mozione a firma dei consiglieri Babuder e Polacco i IV commissione consiliare, approvata all'unanimità.

La mozione

La mozione chiede appunto al Comune di avviare un dialogo con il Demanio, a cui appartiene la sala, e l'assessore al Patrimonio Lorenzo Giorgi rivela che la questione non è complicata come sembra poiché sarebbero decaduti i motivi di sicurezza che avevano fatto chiudere l'auditorium. Sono stati infatti eseguiti dei lavori del valore di 250 euro per interventi quali la messa in sicurezza del controsoffitto che stava crollando e l'eliminazione delle componenti in amianto.

Al momento, l'idea di Giorgi è quella di organizzare, insieme al Rotary Club, un evento della serie dei concerti col casco protettivo in luoghi abbandonati della città, come durante la scorsa Barcolana a Palazzo Carciotti e come in programma questa primavera al gasometro. L'auditorium è in posizione centralissima, ha una capienza di 600 posti, e nel 1959 fu teatro del debutto di Claudio Abbado.