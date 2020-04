Aurisina: approvato il progetto da quasi 1,5 milioni per la piazza

La Giunta oggi ha approvato il progetto definitivo del I lotto di questo progetto tanto atteso. Tale lotto che vale 1.461.308,10 prevede la rivoluzione della piazza mantenendone alcuni connotati attuali. Il contributo regionale era stato richiesto in data 28.01.2011 ed accolto dalla Regione in data 18 novembre 2011.

Viabilità

In particolare si mantiene la viabilità limitandola a carico e scarico e viene spostata la fermata dell’autobus lungo la strada Provinciale, mentre il capolinea sarà spostato in Piazza del Municipio. Tale scelta permetterà di avere una più ampia fruibilità pedonale della Piazza e meno macchine che sostavano tutto il giorno per utilizzare l’autobus e raggiungere la città. La pavimentazione sarà completamente sostituita con un importante intervento di pavimentazione in pietra: Aurisina carsica, fiorello e granitello, e Repen.

Fontana e alberi

Vi sarà un importante richiamo storico all’acqua, infatti originariamente in piazza la cisterna riforniva di acqua tutto il centro storico del paese, prevedendo un’apertura sopra la cisterna stessa e due vasche. Di fronte sarà posizionata la vecchia Fontana che si trova ora in zona decentrata attigua al pozzo sul retro della Piazza. Verranno posizionati tre tigli e 17 di lecci e altre aree e fioriere verdi. Tra queste l’area del monumento che rimarrà nella stessa posizione ma rivisitata. Inoltre vi saranno cinque colonnette per le prese elettriche a scomparsa per gli allacci in caso di eventi e manifestazioni. Tutta l’illuminazione sarà sostituita utilizzando impianti a luce Led a risparmio energetico.

In funzione della Piazza, parallelamente si sta lavorando da lungo tempo cin collaborazione con la Jus Comunella Nabrezina Gemeinde la Comunella di Aurisina che proprio in questi gironi ha presentato un progetto per la riqualificazione dell’area limitrofa alla piazza nell’area ex Bagni comunali dove si prevede di realizzare un ampio parcheggio e rivalutare tutta l’area con panchine e aree verdi e inserimento di particolari architettonici interessanti.

La soddisfazione del sindaco

“Sono molto soddisfatta – dichiara il Sindaco Pallotta - che nonostante questo difficile momento possiamo proseguire con tale progetto che ridarà vita alla Piazza di Aurisina che in questi ultimi anni era totalmente abbandonata con il conseguente abbandono anche da parte di realtà commerciali che speriamo di richiamare. E’ importante inoltre dare dignità alle attuali realtà presenti che hanno tenuto duro nonostante tutto. Si tratta quindi dell’approvazione del progetto definitivo che precede l’affidamento per la progettazione esecutiva. Tale atto è indispensabile per poi poter indire la gara per l’affidamento lavori.

Tempistiche incerte

“Purtroppo in questo momento non siamo in grado di dare una tempistica predefinita alla luce anche del momento che stiamo vivendo, certo - aggiunge il Sindaco - ci piacerebbe tagliare il nastro entro fine mandato – ma importante intanto con questo passo aver sbrogliato il bando della matassa per quanto riguarda l’aspetto economico e possiamo procedere per l’affidamento del progetto esecutivo che sarà l’ultimo passo prima di poter appaltare i lavori” L’assessore Pipan dichiara “auspico di poter iniziare l’iter di affidamento entro l’anno, è stato un lavoro intenso e di grande impegno per riavviare un lavoro che si era arenato per lungo tempo”.

